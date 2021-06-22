總統府3月15日發布人事令，由廖俊智續任中央研究院院長，任期自今年6月21日起至2026年6月20日止，他並敦請院士周美吟、劉扶東、黃進興續任副院長，分別輔佐數理科學組、生命科學組與人文社會科學組的院務發展。

廖俊智表示，感謝副院長們過去五年協助推展院務工作，時值台灣對抗疫情之際，中研院力求在相關研究領域，對防疫有所貢獻，更需借重他們的能力，深化基礎研究以開創實際應用。

中研院指出，該院涵蓋數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組等三大領域，依慣例由院長分別從三組院士中，遴選兼顧學術成就與行政經歷的副院長人選，並提請總統任命。

數理組副院長周美吟為美國加州柏克萊大學物理系博士，專長領域為凝聚態物理理論。曾獲世界科學院院士、台灣傑出女科學獎、美國物理學會期刊傑出審稿者、美國物理學會會士等殊榮，2014年獲選院士。2011年接任原分所所長後，多次擔任教育部、科技部（前身為國科會）、各大學、基金會的各項審查委員，在學術界擁有卓越的領導能力。

生命組副院長劉扶東為美國芝加哥大學化學博士及邁阿密大學醫學博士學位，曾獲美國國家發明家學院院士、斐陶斐榮譽學會傑出成就獎、伊朗花剌子模國際科學獎、台灣皮膚科醫學會呂耀卿紀念獎、美國加州大學戴維斯分校Joan Oettinger紀念獎等榮譽。2012年獲選為院士。

人文組副院長黃進興為美國哈佛大學歷史學博士，專長為宗教文化史與史學理論，是台灣研究孔廟的第一把交椅，透過孔廟來了解傳統社會中政治與文化互動，多次獲得國科會傑出研究獎，2008年獲選為院士。1983年進入歷史語言研究所以來，一路從副研究員、研究員、特聘研究員，至接任所長，學術成果與行政經歷俱優。