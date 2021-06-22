台中市22日發生醫師在家屬未先簽同意書的情況下，就為老人家施打疫苗，醫師李彥輝，事後提出尤老先生女兒填寫的同意書。（李彥輝提供／黃國峰台中傳真）

中市疫苗快打部隊一小隊，22日上午前往大里區為一位行動不便的尤老先生施打疫苗後，引家屬質疑，指未簽同意書，醫師就打了疫苗，太過草率，帶隊的李彥輝醫師事後表示，尤老先生是他的長期照顧者，很瞭解他身體狀況，且女兒也已簽同意書，承諾會在明天上午再來關心老人家狀況，不過女兒表示，是事後才簽。

台中到府打疫苗惹議！醫師稱有獲同意 家屬駁：事後才簽同意書

台中市21日開始為行動不方便的長輩，到家裡去施打疫苗，不過因施打AZ疫苗後猝死個案頻傳，讓不少長輩家屬很猶豫，22日一組疫苗快打部隊小隊，來到大里，為一位患有失智、高血壓、中風的尤老先生施打後，家屬質疑醫師未經過他們同意就施打，太過草率。

尤老先生的兒子表示，可不可以在醫師評估完後，跟家屬討論，再由家屬決定要不要打，我父親有失智症、之前有肺浸潤現象比較會喘及有高血壓等，同意書都還沒簽，醫師就這樣打下去，而且之前通知家屬必須在場，但現請假在家，醫師卻未溝通就打了，很擔心後面的傷害。

施打疫苗的醫師陳彥輝，事後發表聲明指出：

1.尤老先生是我的長期居家醫療的照顧者，我個人對尤先生的身體狀況非常瞭解。

2.這次幫尤先生施打疫苗前我們當場詳細評估他的身體情形，包括體溫、血壓、脈搏，並且親自聽診他的肺部情形，及觸診其身體狀況，經全面評估後，身體狀況許可，才施打疫苗。

3.這次居家施打疫苗的同意書，已事先由區公所發給家屬，昨天和今天要去尤先生家施打前，都再三確認同意之後我們才驅車前往施打。

4.這次居家疫苗施打已獲得尤先生女兒的同意並簽署同意書。

5.我們會秉持居家醫療的初衷，持續照顧鄉親的健康。

不過，尤老先生的女兒，下午提出反駁指出，同意書是打完疫苗後，基於好意，護士拿給她後才簽的，公所並未事先發同意書給我們，只是接到公所電話通知打疫苗的時間，我當時只確認當天醫師會來，並表示當天會再與醫師討論，電話中也未提到父親的病史，而該醫師確實是父親的長期居家醫療醫師。

立德里長江和樹表示，台中市政府有為行動不便長者，到府打疫苗的服務，很貼心，但市府在疫情記者會上，說明事件中的女兒都在現場，並同意後才施打的，這點我嚴正否認，市府應是獲得不正確訊息，才做這樣的回應。希望市府應該了解詳細情形，再來做補救。相信大家都是好意，但是若能更貼心一點，讓家屬能放心，事事才能更圓滿。