大陸商務部官網22日公告，為做好新型肺炎疫苗出口工作，支持國際抗疫，發布可對外出口的新型冠狀病毒疫苗產品清單，清單包含科興疫苗在內的4款疫苗，都已在大陸國內獲批附條件上市，當中2款也或世界衛生組織（WHO）緊急使用認證。大陸商務部相關負責人表示，可供對外出口的疫苗產品清單，也將根據藥監局審批上市情況適時動態調整。

據大陸央視引述商務部公告，目前列入大陸官方可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗清單共有4款，包含中國國藥集團旗下的北京生物製品研究所公司的「眾愛可維」（COVILO）、北京科興中維生技公司的「克爾來福」（CoronaVac）、康希諾生物公司的「克威莎」（Convidecia），以及同屬國藥旗下的武漢生物製品研究所有限責任公司的「眾康可維」（COVILO）。

其中，北京生物製品研究所公司、北京科興中維生技公司、武漢生物製品研究所公司的疫苗，類型上都屬於為新冠病毒滅活疫苗，而康希諾生物公司的疫苗則是重組新型冠狀病毒疫苗。