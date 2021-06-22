近期本土疫情趨緩，全國防疫警戒三級持續到6月28日，因警戒持續超過一個月，衝擊各行各業，警戒能否調降，備受矚目，行政院長蘇貞昌昨表示，雖然國內疫情已有趨緩，但還不鼓勵民眾恢復跨區活動。根據一份網路民調顯示，有近7成網友不滿意政府推出的紓困措施。

網路媒體《NOWnews》20日以「一個月以來，政府陸續推出各種防疫紓困等相關措施，你的滿意度如何？」為題，發起網路民調，投票時間為6月21日至28日，截至22日下午7點10分，參與投票的網友中，有69.12%網友認為「不滿意」，傾向「還算滿意」的網友則有17.11%。僅有5.98%網友表示「非常滿意」。有7.79%網友表示「不知道/沒意見」。

新冠肺炎新增個案連續2天低於100人，對於疫情警戒是否依縣市調整？中央疫情中心指揮官陳時中表示，原本也有思考是否要區分風險等級，不過目前縣市首長認為要全國一致，一起忍耐，因此暫不會做區分。

至於哪些地點、性質的活動先放寬？陳時中表示，會優先考量對社會的價值，再來是能否戴口罩、維持社交距離。

陳時中表示，指揮中心有疫情監測，分作中高低風險，目前高風險區域是雙北，中高風險區域是基隆、桃園、苗栗、彰化，本來上周台中在中高風險，本周則降至中風險。