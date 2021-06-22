大陸重慶市公安局22日公布，去年6月以來，全市偵破毒品案件4100餘起、毒嫌5000餘人，繳獲各類毒品700多公斤，其中偵破千克以上毒品案件近80起、製毒案件10起，先後破獲重慶市有史以來繳獲最大海洛因76.5千克、甲基安非他命102千克案件。其中並破獲毒嫌與境外毒販勾連，用比特幣等方式支付毒資，再透過跨境郵包郵寄大麻入境交易等隱蔽犯罪行為。

重慶警方並通報毒品典型案例之一：2019年以來，重慶市禁毒部門和海關緝私部門密切配合，先後破獲13起利用跨境郵包從境外走私販運毒品至重慶的案件。這一情況引起重慶警方高度重視，重慶市公安局禁毒總隊對此組織開展專題研判，並指導渝北區公安分局成立專案組，全力偵辦。

經查，犯罪嫌疑人與境外毒販勾連，商談大麻買賣事宜，用比特幣等方式支付毒資，境外毒販通過跨境郵包將大麻郵寄至境內交易，犯罪行為十分隱蔽。在全面掌握該跨境販毒團夥作案規律和犯罪事實後，專案組開展集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人126名，繳獲大麻4000餘克、大麻油30餘克、笑氣180餘瓶和吸毒工具若干。

據悉，重慶禁毒部門實施戒毒康復人員定期見面核查和毛髮抽檢評估，社區戒毒執行率穩定保持在99％以上；紮實推進社區戒毒藥物維持治療、戒毒康復人員幫扶救助等工作，全市戒斷3年未復吸人員達7.18萬人。

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