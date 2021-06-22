日前，國民黨市議員羅智強公開表示，台灣曾為亞洲四小龍，但疫苗接種率卻只有6.1%，是4個國家中最低的，因此有網友今（22）日特別在看到亞洲區各地疫苗接種數據後，興奮PO文「台灣僅花一周時間，超越寮國，擺脫亞洲地區疫苗接種人口最後一名！」但貼文一出，隨即被打臉。

有鄉民貼文指出台灣疫苗接種超越寮國。（圖／PTT）

台灣疫苗話題連日不斷，國民黨市議員羅智強先前就提到「曾同為亞洲四小龍的台灣，卻淪為疫苗乞丐」，並列出4國的接種率，分別為新加坡47.3%，韓國27.5%，香港25.5%，台灣的6.1%。

有鄉民貼文指出台灣疫苗接種超越寮國。（圖／PTT）

由於台灣疫苗接種率被許多國家狠狠甩在後頭，加上目前一劑難求，因此有PTT鄉民特別貼出亞洲區各地疫苗接種數據資料，開心表示「狂賀！只花一個禮拜的時間，台灣擺脫亞洲地區疫苗接種人口最後一名，雖然目前還看不到日、韓的車尾燈，但也算是有在進步了，感謝各國的施捨。」並在標題直呼「台灣贏寮國了」，引來眾人留言回覆「坐穩了，即將反超」、「看好了世界，台灣只示範一次，2週內超越」、「逆轉了，抓穩了」、「世界怎麼跟上台灣」、「開始反超！讓世界看見台灣」。

但正當大家都樂觀看待識，有部份眼尖網友爆打臉，直言「寮國人口700萬，完整接種率（意指施打完2劑）和日、韓已經是同級別的」、「該看接種率吧！台灣低得可憐」、「台灣的完整接種率僅為0.1，而寮國則有6.3，你瞎了膩，寮國完全屌打台灣！」

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