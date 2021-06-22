葡萄王今舉辦線上記者會，即使有疫情干擾，葡萄王董事長曾盛麟表示，整體營運已見到好轉，三大事業體包括台灣葡萄王、直銷葡眾和上海葡萄王同步成長，自有品牌加上代工業務，力拼長期目標10年內營收挑戰新台幣300億元。

統一去年入股葡萄王，為外部最大股東，今年葡萄王將會進行董監改選，統一美麗事業董事長高秀玲將進入葡萄王擔任董事，期望改選後，提供海外布局新策略。

對於今年展望，曾盛麟指出，台灣葡萄王成長力道優於預期，今年有機會成長20至25％；葡眾6月打平，而疫情反而有助於成長動能，加上年輕族群深耕經營，今年可望成長5至10％；上海葡萄王則搭上益生菌市場的特快車，持續開發新客戶，今年已開始獲利。

曾盛麟表示，葡萄王的產品本來就有在康是美通路銷售，統一入股後，銷售通路給予更大助力，舉例來說，近日與統一合作的兩項新品飲料上市，包括多益點、康普茶，新品在超商曝光率提高後，自然能展現在銷售表現上，這就是雙方合作、拓展成長動能的實例。