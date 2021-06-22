林姓中年男子日前出現頭暈、四肢無力、呼吸困難等症狀，家人急送豐原醫院急診，男子罹患罕見且嚴重免疫疾病「格林巴利症候群」，住院期間呼吸衰竭一度命危，幸經積極給予血漿置換術和免疫球蛋白注射治療，以及跨多科醫療團隊診療，終於有效縮短病程，患者目前已出院返家休養。

豐原醫院神經內科醫師廖益聖表示，此類患者會出現急性四肢無力，肌腱反射（tendon reflex）消失，四肢末端會有感覺障礙，神經傳導檢查會發現傳導速度變慢。

另外，腦脊髓液中蛋白質量升高，是為急性發炎性脫鞘性多發神經病變(acute inflammatory demyelinating polyneuropathy) 又稱「格林巴利症候群」（Guillain-Barre Syndrome，簡稱GBS），GBS是免疫系統攻擊自身周邊神經系統不正常反應，導致神經功能障礙，屬於比較罕見且嚴重神經病變。

患者住院期間呼吸衰竭一度傳出命危，幸經醫師廖益聖精準診斷，積極給予血漿置換術和免疫球蛋白注射治療，及跨多科醫療團隊包括腎臟、胸腔、復健、中醫診療，才能有效縮短病程，患者目前已出院返家休養。

廖益聖提醒，格林巴利症候群目前確切發病原因仍不明，但大多發病前有感冒、上呼吸道感染或腸胃炎症狀，呼籲民眾感冒後一段時間，若出現四肢無力、複視、吞嚥及呼吸困難情形，要即早就醫，找出真正罹病原因，即早治療，以免造成遺憾。