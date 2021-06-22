據東網報導，香港《蘋果日報》及動新聞估計最快於明(23)日停止運作。繼每晚的蘋果9點半新聞在21日率先停播之後，《蘋果日報》財經網上版亦宣布在今（22)天淩晨起停止更新；《蘋果日報》網上英文版其後亦在接近中午12時宣布停止更新。

《蘋果日報》財經網上版22日淩晨在焦點新聞位置，以簡短啟事公佈停止更新的消息，當中未有詳述原因，謹稱「敬請各位讀者見諒」。