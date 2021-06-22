香港蘋果日報網上財經版及英文版 相繼宣布停止更新 19:462021/06/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港蘋果日報網上財經版及英文版 相繼宣布停止更新。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據東網報導，香港《蘋果日報》及動新聞估計最快於明(23)日停止運作。繼每晚的蘋果9點半新聞在21日率先停播之後，《蘋果日報》財經網上版亦宣布在今（22)天淩晨起停止更新；《蘋果日報》網上英文版其後亦在接近中午12時宣布停止更新。 《蘋果日報》財經網上版22日淩晨在焦點新聞位置，以簡短啟事公佈停止更新的消息，當中未有詳述原因，謹稱「敬請各位讀者見諒」。 傳壹傳媒董事會達共識 香港蘋果日報可能26日後停刊 資金遭凍結 香港蘋果日報恐關門 #網上 #停止更新 #蘋果日報 #財經 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Whoscall iOS進階版上線 自動更新資料庫防詐功力升級 10:542021/06/22 科技 資產遭凍結 香港《蘋果日報》數日內恐停刊 09:372021/06/21 兩岸 目睹兒接受社工服務比率低 婦援會籲投入資源 13:312021/06/22 生活 路透：香港蘋果日報將在幾天內被迫停刊 08:432021/06/21 國際 萬海聯手台中港 首創交領櫃預約制 16:392021/06/22 財經 全球品牌價值調查：亞馬遜和蘋果最有價值 中國品牌成長最快 16:322021/06/22 兩岸 中方歡迎參訪 堅決反對聯合國人權高專涉港涉疆言論及有罪調查 09:032021/06/22 兩岸 安徽法拍遊戲卡 底價80人民幣哄抬1100倍至8732萬 緊急喊停救命 14:472021/06/22 兩岸 失業給付5月申請人少 勞動部：要經14天推介就業後才能領取 10:362021/06/22 生活 利多消息頻傳 生技醫療表現亮眼 13:492021/06/22 財經 《金融》中國信託：留意原物料產業與商品貨幣行情 15:422021/06/22 財經 兩岸熱門新聞 陸國產晶片將以28nm為新起點 14nm量產可望明年底實現 - 兩岸 號稱「奪島神器」075兩棲攻擊艦 陸海南艦內部首次曝光 - 兩岸 廈門單日增6例確診 均自台灣輸入 軌跡公布 - 兩岸 中國電動車來了！德車商：陸品牌大舉進軍德國 就像當年日本車 - 兩岸 中共建黨百年風險與挑戰 中共中央黨校副校長提這些重點 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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