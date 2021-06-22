防疫宅在家也能線上小旅行！台南市政府觀光旅遊局最近特別出動空拍機，將台南的散步導覽路線拍攝製成影片，改為「台南散步線上小旅行」，首波推出關子嶺溫泉鄉散步及親子路線，希望讓民眾在疫情期間雖然無法出門走逛，也能觀看影片感受溫泉鄉之美。

觀旅局推出的台南散步導覽路線，原本每逢六、日及連續假日都提供免費導覽解說服務，由專業導覽員帶領探訪廟宇、建築、古蹟及觀光景點，多年來深受遊客的喜愛，但因受到疫情影響，從5月21日起即暫停服務。

市府觀旅局說，防疫期間，該局特別將散步導覽路線拍攝製成影片，邀請大家透過影片，一起欣賞專業解說員介紹散步路線的沿途美景，希望讓民眾如同身歷其境實地遊走散步路線，療癒疫情期間苦於無法解封出遊的身心。

觀旅局指出，首波推出的關子嶺溫泉鄉散步及關子嶺親子路線等2支影片，還特別透過空拍機取景，讓大家能從影片俯瞰雄偉壯闊的獨特山色，這是平時漫步導覽無法感受到的美景，再搭配導覽員的解說，從不同視角一起欣賞關子嶺的自然與歷史風貌。

觀旅局表示，台南散步導覽路線，計有府城藝文踅街趣、府城歷史散步孔廟線、府城歷史散步赤崁線、老屋老店老生活、五條港舊城漫遊日光及星光線、安平獅饗曲、老街五四三、安平運河南岸及鹽水月津港漫遊等路線，各具不同特色，有城市博物館、安平歷史聚落區、軍事國防與海洋文化、傳統老行業、名人故居、文創歷史街區及鹽水小鎮的獨特歷史氛圍等，後續影片製作完成後，也將陸續放置觀旅局網站，邀請民眾一起上網觀賞。