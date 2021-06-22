經濟部22日召開記者會說明中火因都審而不得興建燃氣機組並不符合法規，行政院已發特種建物執照給台電，要加速台中燃氣換燃煤的腳步。台中市議會民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨等人說，市府用都審卡燃氣機組已經長達兩年，台中改善空汙的時間被拖延得實在太久，行政院今為台中開啟一個嶄新機會，即將化解僵局並創造三贏局面，以氣換煤的起步讓電力穩定與空氣改善看見曙光。

江肇國指出，台中市議會針對中火與空汙的議題討論數次，一再呼籲「早1天燃氣、少1天燃煤」。其實，早在林佳龍時期就提出管制生煤自治條例、室內煤倉、推動燃氣，中火也配合空氣污染而降載，這些政策都明顯可看出空汙改善的成效；盧市府上任後以都市設計審查延宕燃氣機組，使得空汙改善緩步不前，無疑是讓台中市民持續承受不必要的空汙傷害。

江肇國說，王美花部長說明2025年上線一部燃氣機組後逐步拆除燃煤機組與煙囪，這個做法不僅加速台中燃氣換燃煤，更讓市民看見空汙改善的機會。地方政府不應該再用任何理由拖延興建，否則將會形成各方皆輸的窘境，市府應該要正面協助中央政策，積極讓中火盡快興建燃氣機組，燃煤機組才可如期退場。燃煤機組退場是中央、地方、全民的共同目標與期望，不宜再虛耗下去，期待未來燃氣機組的上線與空氣污染的改善。

賴佳微表示，過去15個月，市府一再用政治力介入，卡中火燃氣機組的興建，來阻擋台中的能源轉型。民眾的心聲無非是呼吸好空氣，台中市府多卡一天燃氣機組的興建，就是讓台中人多呼吸一天更差的空氣。請市府不要拖延燃氣機組興建，應積極協助台中市能源轉型讓中火機組迅速汰舊換新。

周永鴻指出，2020年台中市總用電量330億度已經超過台中電廠發的279億度，因此維持供電穩定同時蓋好燃氣機組才是治本之道。只有讓燃氣機組趕緊上線才能減少燃煤機組發電與汙染，盧市府以都審讓燃氣機組被迫從2023拖延到2025上線，比同時發包的高雄興達電廠晚兩年。市府不應再把中火當成政治籌碼，影響台中甚至整個台灣的空氣品質改善和能源發展。

張家銨強調，減少空汙的方案、便是減少燃煤，以燃氣替換燃煤，為目前大家都有所共識的方向，市府不應再以政治操作刻意拖延燃氣機組設置，更應該與中央共同合作，盡速讓燃氣機組上線運作，便能盡速拆除燃煤機組，不要口號式的喊要拆又要電，忽視即刻拆除燃煤機組，應以民眾為優先考量。

蔡耀頡表示，盡早完成汰換本就是大家共同目標，台中市政府已審查15個月也提不出具體需要改善及不通過的原因。讓台電燃氣機組設置時間不斷延後；呼籲盡速汰換才能盡快降低空氣汙染，如先拆燃煤機組導致民生用電不夠盧市長無法對因缺電導致的經濟損失負責。