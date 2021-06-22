連江縣疫情會議本周起改為周二、周五舉行，連江縣長劉增應今（22日）下午主持防疫會議，公布無新增個案及居家隔離者，21日軍方預約93人快篩，結果出爐全部陰性，劉增應持續呼籲，返馬旅客提早到達松山機場完成快篩後再登機。

劉增應表示，23日起班機改為12時40分，呼籲旅客起飛前2小時到松山機場於台灣端先行快篩，雖然國內疫情雖趨緩，機場、碼頭全面快篩仍要持續，中央未有公布前，仍須遵守3級警戒規範。

連江縣疫情指揮中心指出，民眾接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，勿揉、抓接種部位。如有任何防疫相關諮詢，民眾可撥打連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963772160。