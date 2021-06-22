台南水情好轉，嘉南二期稻作預計7月12日開始供灌。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

自5月30日起，台南水情漸佳，雖然主要供應農業供灌的曾文、烏山頭水庫蓄水量合計只有2.3億多噸，但在梅雨持續加持下，農民普遍對是否供灌感到樂觀，旱災中央災害應變中心22日開會後，正式宣布嘉南二期稻作第1至4組灌區先行供灌，第5、6組再滾動檢討。

據水利署水情資訊，曾文水庫蓄水從5月30日1858萬噸、3.65％回升到22日的1億8183萬噸、35.68％，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量來到2億3837萬噸。

由於嘉南二期稻作計畫用水就要4.4億噸，節水供灌的話至少需要3億多噸，因此中央22日也宣布，第1至4組灌區先展開節水供灌，第5、6組灌區將由農水署與水利署再視後續降雨狀況及水庫蓄水情形滾動檢討。

農水署嘉南管理處表示，7月12日開始供灌1至4組，雙期作的5、6組灌區，再滾動檢討。不少農民得知消息都鬆了一口氣，因為已經半年只靠休耕補助，收入大減。

被列在第5組的台南市六甲區，農會總幹事許書豪則樂觀期待在梅雨加持下，第5組可以順利供灌。許書豪說，六甲區一期作停灌，六甲農會熱銷的台南16號越光米、台梗9號米，幸好找到柳營、麻豆等地有水供灌農民契作50公頃，再不供灌，農民的生計也會出問題。

後壁區芳榮米廠表示，後壁區也是第5灌區，農友都很希望可以供灌。芳榮米廠今年一期作從台南區收購稻穀只有去年1成，已經往嘉義、雲林區收購，先不論稻價起伏，光是運費就是一筆額外開支。