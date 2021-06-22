紓困4.0上路後，政府推出各項紓困措施補助，勞動部更推出勞工紓困貸款方案，不過，今年新增去年或前年收入須在50萬元以下的申請資格，導致不少人無法申貸。亞洲第一個分割手術成功的連體嬰張忠義，雖然月薪僅2萬多元，但因受捐贈輔具費用被列入所得，導致不符合申請資格，被拒於門外，張忠義直呼「真的不太公平」。民眾黨立委賴香伶呼籲勞動部，應檢討現行門檻，落實照顧身障弱勢族群。

張忠義指出，因受到疫情影響，去年有申請勞工紓困貸款，今年想在申請時，卻被銀行告知不符合申請資格，原因在於今年增設年收入50萬元以下資格限制，他雖然月薪僅2萬多元，但因為捐贈輔具費用被納入所得，因而不符資格。

「真的非常不公平」，張忠義無奈表示，因為收入有限，真的有申辦紓困貸款的需求，卻因為接受捐贈的輪椅被納入收入，導致收入變多，他的狀況並非個案，身邊友人也有類似經驗，因演講費用及慈善團體捐助被列入所得，無法申請紓困，不僅讓身障朋友身心受創，也讓真正需要幫助的人無法得到幫助。

身障者鄭煌清也說，先前有存款幾十萬元的積蓄，加上與同住的父母名下有不動產，導致他多項補助無法申請，政府設立的門檻很奇怪，紓困方案對自食其力的身障者更是太嚴苛。

對此，賴香伶要求勞動部，針對身障勞工在申貸時，如有捐贈收入如何調整排除；且年收入50萬以下的申貸門檻，讓許多基層及弱勢勞工無法申請，應盡速檢討、擴大放寬申請門檻。