6月21日，福建省廈門市報告新增境外輸入確診病例6例，均為台灣輸入，其中無症狀感染者轉確診1例。廈門市疾控中心發布健康提醒稱，近期印度、東南亞國家疫情形勢仍較為嚴峻，台灣本土疫情也一直持續攀升。6月21日，台灣單日新增本土確診病例75例。近期廈門市已發現28例台灣輸入病例。

據廈門市衛健委公布，境外輸入確診病例1：林某，中國福建籍，台灣工作。6月17日乘航班MF882抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，20日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：李某，台灣籍。6月16日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，20日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例3：呂某，台灣籍。6月16日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，20日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例4：王某，中國福建籍，台灣探親。6月16日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，20日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例5：薛某，台灣籍。6月16日乘航班B7511抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，20日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。