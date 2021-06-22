前總統馬英九稱政府拒絕「九二共識」，港府才會堅持簽署「一中承諾書」一事，民進黨表示，馬前總統身為前國家領導人，不但不挺身而出捍衛國家尊嚴，反而與中共沆瀣一氣、將兩岸關係惡化的責任推給政府，令人感到無比錯愕與憤怒。

民進黨指出，馬英九死抱不放的「九二共識」，在北京當局的定義為「兩岸一中、共謀統一」，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵，於此政治框架下台灣將無任何生存空間。

民進黨認為，曾任陸委會主委、總統的馬英九，對於中國統戰意圖與野心不可能一無所知。無論馬英九相關發言背後之真實目的為何，不斷唱和變相承認一個中國原則的「九二共識」，不僅有失其前元首高度，更是視國家安全與尊嚴如同敝屣。

民進黨強調，中共與港府藉由相關舉措矮化台灣主權的政治性目的舉世皆知，台灣民眾已一次次展現堅定拒絕「九二共識」的意志，呼籲與台灣民意嚴重脫節的馬前總統，認真理解並尊重台灣主流民意，與台灣民眾一同，向蠻橫無理的中共政權說不。