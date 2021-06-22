東元經權之爭，父子雙方再槓上。東元指控，菱光21日召開董事會視訊會議，菱光董事長黃育仁以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元法人代表下線、消音，引發東元不滿，向主管機關檢舉黃育仁，並提起董事會無效之訴。

中嘉董事長郭冠群、東元會長黃茂雄所組成的鈺叡公司21日下午宣布，擬高價公開收購菱光逾半股權，菱光正召開董事會，東元指出，東元、東安相關法人代表共三董、一監依通知出席，不過黃育仁突然強制東元代表董事下線，阻止參與股東會改期決議案，待改期議案在黃育仁方面董事通過後，東安法人代表董事欲提臨時動議，黃育仁即宣布散會。

東元表示，黃育仁涉及濫用利益迴避、疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論、決議，違反公司法、證交法相關規定，並嚴重違背公司治理精神，因此向主管機關檢舉黃育仁涉及濫用利益迴避、不法利用視訊科技操弄視訊董事會之進行、擅將董事自線上會議中剔除、並限制董監事行使職權。

菱光對此表示，「無端指控」。菱光指出，董事會議案若有與董事法人有利害關係時，討論及表決時應予迴避，而菱光今年股東常會開會議程中有「投資東元電機案」，因此在董事會討論股東常會事宜時，主席黃育仁要求東元相關法人代表董事先行迴避討論及表決，不過在討論表決該議案後，黃育仁即通知其連線參加董事會，且經詢問出席人員無臨時動議，才依法宣布散會。