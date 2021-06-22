東奧倒數31天 東京都知事小池百合子過勞靜養 20:092021/06/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京知事小池百合子。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運開幕倒數31天，各項籌備工作緊鑼密鼓進行中，但東京都政府今晚宣布，知事小池百合子因過度疲勞需靜養。 東京都政府表示，小池因過勞需靜養，本週內的公務改由副知事多羅尾光睦代理。 日媒報導，小池今天上午有到東京都政府辦公大樓上班，下午出席討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種加速化的會議。她原訂今晚上電視節目，但因身體不適取消。 # 東京都政府 #奧運 #小池百合子 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 回到未來成真？時代廣場出現飛行滑板玩家 - 國際 研究：BNT、科興疫苗接種者 抗體數值有明顯落差 - 國際 蟲蟲入侵 紐西蘭下令暫停進口台灣芒果、荔枝 - 國際 立陶宛宣布 捐贈台灣2萬劑AZ疫苗 9月底前配送 - 國際 給2800萬也不願打疫苗 2個美國正在浮現 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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