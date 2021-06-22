東京奧運開幕倒數31天，各項籌備工作緊鑼密鼓進行中，但東京都政府今晚宣布，知事小池百合子因過度疲勞需靜養。

東京都政府表示，小池因過勞需靜養，本週內的公務改由副知事多羅尾光睦代理。

日媒報導，小池今天上午有到東京都政府辦公大樓上班，下午出席討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種加速化的會議。她原訂今晚上電視節目，但因身體不適取消。