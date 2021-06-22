買房子是人生中重要的時刻，看房需要有什麼技巧呢？才能避免買到有瑕疵的房子，除了了解自身需求之外，在看屋時更是要好好擦亮雙眼看仔細，避免漏掉任何一個小細節，鎖定好自己有興趣的物件後，建議在看房子前，可於永慶房仲網上取得「房屋檢核表」，幫你一一檢核房子的狀況。

善用房屋檢核表 重要項目一一評估不漏看

永慶房屋客法部陳繼先經理表示：「『房屋檢核表』收斂看房時要注意的事項，貼心的將一定要檢查、評估到的項目都一一列出，善用檢核表，看屋才不會漏東漏西。」除此之外，對於習慣「數位作業」的消費者，「永慶快搜」App也有「看屋筆記」，只要用手點一點就可以隨時做筆記，針對看過的房子隨時記錄優缺點，以便後續做評估，加速找到適合的房子！

永慶快搜App中「實境找房」功能，與google map 結合，在家也可以指上探索物件周圍生活圈。(圖/永慶房屋提供)

看屋檢核第一項首先就是評估周遭環境，需拉長距離至三公里左右探索房屋周圍的交通便利性、生活機能性及購物方便性，接著還需觀察房屋附近的鄰里環境，評估街巷道寬度、停車方便性。但實地評估物件周遭環境費時耗力，因此永慶在永慶房仲網與永慶快搜App中，推出「實境找房」功能，與google map 結合，讓消費者在家中可以探索物件周圍生活圈，查看街景交通便利性及生活機能，省時又便利，更是新冠肺炎疫情期間在家看房的最佳助手！

社區或大樓內，觀察以下細節得知社區或大樓的管理品質，可以特別留意公共設施是否維護良好、器材新舊及使用率高低，還有電梯多久進行保養，逃生梯是否有亂堆放物品，垃圾回收場是否有確實分類等等，接著進到房屋內，先觀察房屋的格局，良好的格局需包含：無暗房、少稜角和樑柱，有兩面以上採光且通風良好。

委託專業且誠實的房仲經紀人 買屋既安心又有保障

屋況瑕疵也是一項檢查的重要指標，以避免買到難以改善的瑕疵屋，像是漏水、牆壁龜裂等瑕疵都需要特別留意，以上重要細節皆可以詢問經紀人，永慶房屋經紀人秉持「先誠實再成交」的服務理念，房屋大小瑕疵都會誠實告知，讓消費者獲得詳細的資訊及建議。在疫情期間如果擔心賞屋群聚的風險，可以請經紀人協助，透過照片、視訊等線上賞屋的方式進行確認，安全又便利。

買房子除了自己做足功課之外，委託專業的房屋經紀人更能加速達成圓房夢，永慶房屋專業的i+智慧經紀人提供符合需求的物件、詳細的帶看服務，並提供不動產說明書，內包括房屋現況說明書、買賣標的物之權狀影本等重要資料，提供買方核對閱覽，為買方多一層把關，在購屋時更安全且有保障。且因應新冠肺炎防疫三級警戒，為了避免群聚、減少接觸，保障消費者與同仁的健康安全，永慶房屋後續將再推出線上「專人導覽」服務。陳繼先表示：永慶經紀人藉由拍攝影片的方式分享房屋內部細節與特色，讓有購售屋需求的消費者，在疫情期間依舊可以透過「永慶房仲網」、「永慶快搜APP」等平台輕鬆享受完整的「雲端賞屋之旅」。

除了創新的「專人導覽」服務之外，永慶房屋更有完整的六大安心保障，陳繼先說明:「永慶房屋深知買賣交易的嚴謹性，在交易時提供產權七審保障，從委託、銷售、簽約、用印、完稅到交屋，一共設置了七道嚴格的審查機制，由經紀人員、店長、代書等人層層把關，買賣雙方簽訂買賣契約後，銀行設立專戶，讓買方付款安心，買賣價金有保障，以及針對漏水、凶宅、高輻射及高氯離子建物的保障，讓買方能安心地完成人生中買房大事。」