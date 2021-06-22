全國三級疫情警戒暫定至6月28日，有媒體晚間以獨家報導，指稱行政院今召開會議，拍板防疫三級警戒將延續至7月12日，所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」的管制等級。對此，行政院發言人羅秉成表示，三級警戒是否要再延長或解除，以及相關因應做法，內部確實有討論，但尚未確定是否要延長或解除，一切交由疫情指揮中心評估決定。

羅秉成指出，跨部會有共同討論疫情狀況，是否要延長三級警戒並未討論，各部會則是討論是否應有配套措施，像是哪些場所管制放寬或解除，目前還在討論階段，尚未有定案。

羅秉成強調，隨著疫情趨穩，針對足以確保做好防疫、戴好口罩、維持社交距離的活動，已請各該部會提出相關規畫，專案陳報指揮中心予以有條件核准開放。

指揮中心回應，全國三級警戒日期是否調整，明（6/23）日陳指揮官將於下午2時記者會正式對外說明。