李又汝向大家下跪求饒。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》完結篇倒數中，昨晚播出收視創新高，平均收視6.33，最高一分鐘7.4，全劇共231.1萬人收看。劇中惡人劉加堯及周曉安壞事做盡，即將要迎來最大審判。演活惡女周曉安的李又汝，在今晚劇情中，還被連打20多個巴掌，打到連化妝師說不用畫巴掌了，因為臉都打紅了，不過敬業的她卻直喊「值得」。

江俊翰飾演的吳志誠關鍵時刻大復活，及時阻止周曉安奪走醫院經營權，也拆穿她所做的一切惡行。李又汝表示，對於重頭戲的情緒掌握，真的很燒腦，因為拍攝當下太投入在角色裡面，尤其角色後期要跪下又要跌倒，讓她不自覺忘記保護膝蓋，導致全身傷痕累累。

但比起身體上的傷痛，李又汝說心裡比較累，因為周曉安這個角色，是她拍戲以來遇到最大的挑戰，所以在這一個月來每天睡覺都會做惡夢，而且是夢到周曉安的報應，讓她直說打從心裡自己就跟周曉安融為一體了。

被問到周曉安跟潘威廉結局會如何，李又汝說跟張哲豪有討論到結局，因為兩人都非常投入在角色當中，所以一看到劇本的時候，兩人不約而同的傳訊息給對方，都說這個結局真的太強大了，大讚編劇的功力一流。殺青後，會在家跟觀眾一起看播出，然後再好好地睡覺補眠。