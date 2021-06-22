大陸河北燕山大學教授李子豐研究項目宣稱已推翻愛因斯坦相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙。該項目日前被推薦入選2021年度河北省科學技術獎，推薦單位為河北省教育廳。

李子豐研究項目名稱為 「堅持唯物主義時空質能觀 發展牛頓物理學」。研究內容是，哲學和物理學的最基礎問題，糾正物理學中的謬誤，探索解答古老問題。項目特色屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目。

該項目自稱，提出了意識是物質的一種高級有序組織形式；糾正和完善了物質命名方法；完善了唯物主義時空質能觀；指出了狹義相對論的錯誤以及狹義相對論不容易否定的原因；論證了光的本性、光的傳播規律和超光速現象；建立了運動物體觀測論；用物體與微粒子的動量交換假說解釋了萬有引力定律；用電質子假說解釋了電荷的本質、電荷相互作用原理與庫侖定律等。

該項目明確稱，已推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦的相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙。

李子豐的研究項目被官方公示後受廣泛關注，網友對其研究內容多為質疑。有人認為，哲學可以批判，但哲學的批判沒有能力代替科學本身對自己的批判，還要以實驗為基礎。

李子豐在知乎平台回應，該項目還未立項，報獎的主要目的是宣傳真理，獲獎是小機率事件。河北省教育廳相關人員表示，對此事並不了解，還需要請示領導再做回應。

據燕山大學官網，李子豐1962年出生，為該校博士生導師、碩士生導師，所屬學院為車輛與能源學院，目前職稱為自然科學方向研究員，研究方向為油氣鑽采工程和油氣井杆管柱力學。他受訪時稱，「國家號召顛覆性創新，所謂顛覆性創新就是顛覆台上的理論」，「我的理論研究認為現在的理論（愛因斯坦相對論）是錯誤的。」李子豐稱現有的研究是以唯物主義作為研究基礎，論點就是實事求是。