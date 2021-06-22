體育署委託中華奧會今、明兩天（22、23日）舉辦「奧會模式研習會」，本次活動主軸是「Stronger Together」，配合防疫採線上直播方式，邀請奧運金牌選手朱木炎、亞洲體育記者協會執行委員戚海倫及中華奧會副秘書長徐孝慈、國際組副組長高馥淇等一線實務工作者，分享近期國際體壇情勢、奧會模式起源、奧運選手村大小事，以及當前東京奧運防疫相關作為。

體育署副署長林哲宏在開幕典禮表示，新冠肺炎疫情讓我們停下腳步，許多國際體育交流活動都受到影響，體育署將對運動相關產業、單項協會，提供移緩濟急的協助，在人事及防疫經費給予紓困扶持，期盼疫情早日平息，各項國際賽事活動能夠如期開辦，順利推展。

中華奧會表示，每年6月23日是國際奧林匹克日，也是國際奧林匹克委員會成立的紀念日，藉此特別邀請2004雅典奧運跆拳道金牌朱木炎參與座談，讓更多人從運動員的角度瞭解，運動與奧林匹克活動對人生的影響，朱木炎也會分享他近年來參與運動員事務的過程，以及5月底剛落幕的國際運動員論壇中，運動員關心討論的議題與IOC推動維護運動員權益工作的方向。

體育署表示，1981年「洛桑協議」（俗稱奧會模式），除了被國際奧會接受外，也是各國際單項運動總會所承認，保障了我國運動員參與國際賽事及單項運動協會參與國際運動事務權益，使我國能善盡國際體壇成員責任，確保臺灣的尊嚴和國際參賽空間。疫情期間，不管是教育訓練，還是人才培育相關計畫，都透過視訊座談，讓學習不中斷，上線就能即時互動交流，有意參與者，請至中華奧會網站查詢報名。