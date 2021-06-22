西武獅隊22日交手樂天金鷲，靠著愛斗4局下2分炮以2比0勝出，讓樂天吞下7連敗；台灣好手吳念庭此役3打數沒有安打，平良海馬則是將開季連續出賽未失分紀錄推進至35場。

吳念庭此役繼續擔任先發二壘手、打第6棒，3打數吞下1次三振，另獲得1次保送，他連2場沒安打表現，打擊率也從2成82下降至2成78。

西武先發投手松本航用123球主投8局，只被敲出3支安打，另投出9次三振、4次保送，無失分，奪下本季第6勝。

平良海馬9局上場關門，雖然被敲出1支安打，仍舊順利化解危機，自責分率至今仍是維持完美的0，連35場出賽未失分打破前西武主力後援投手豐田清所保有的太平洋聯盟紀錄。

而火腿隊與歐力士的比賽，台灣好手王柏融4打數繳白卷，只在首打席靠著四壞球保送擠回1分，尤其他在第7局滿壘、1人出局時，僅敲出二壘上空高飛球出局，沒能替球隊建功，終場火腿以2比5吞敗。