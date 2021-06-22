台中增氣計畫在經過主管機關內政部確認符合都市計畫法條件免都審後，行政院於今依法核發中火燃氣機組特種建物執照，民進黨發言人簡舒培表示，這項計畫攸關全台民眾用電權益，同時也是台中市民殷切期盼的中火減煤、減空污工程，終於能夠繼續進行。

簡舒培指出，氣候變遷是全世界最重視的議題、降低碳排也是國際的趨勢，民進黨政府也宣示2050年淨零轉型不僅是全世界的目標，也更是台灣的目標。當許多國家上停留在宣示的階段時，蔡英文總統在2016年上任後便積極推動能源轉型，以「展綠、增氣、減煤、非核」為主要的具體做法，往扭轉全球暖化的路徑邁進。

簡舒培表示，蔡英文總統深知減少碳排的迫切性，民進黨在2016年執政的第一年，便提出能源轉型的藍圖，除了大力發展綠能外，最重要的任務就是執行減煤增氣的計畫執政五年下來，民進黨政府已讓空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣發電量增加了20％，使火力發電的空污排放量減少了55％。

她說，而在維持供電穩定與減少空污兩者須兼顧的情形下，政府必須繼續努力建設低碳排、低汙染的燃氣機組，才有汰換老舊燃煤機組的空間；已經完成的通霄電廠燃氣機組，目前也還有正在建設中的興達電廠、大潭電廠新機組及未來其他電廠的更新計畫的落實，都是台灣減碳減空污的重要基礎。

簡舒培表示，事實上，中火增設燃氣機組，一方面長遠目標除了要減少空污，另一方面是要維持台中地區的用電穩定，因為台中市用電量連兩年超過中火發電量，為了滿足台中快速發展的經濟與市民的用電需求，用發電效率更好、污染更低的燃氣機組來提供台中地區的電力負載，是當務之急。

簡舒培說，行政院將國人同胞的權益至於最優先的位置，以最快的速度核發特種建物執照，推動中火的建設，盼盧市長能夠以台中市民權益，以及全國同胞的期盼為念，一同與台電公司、中央政府合作，加速中火增氣減煤的工程，為減少空污來努力。