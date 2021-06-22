中油在高雄大林外海的輸油管破裂，油污飄到屏東小琉球花瓶岩及中澳沙灘，中油晚間表達最深道歉，強調會完全負責此次原油外洩污染事件，現在務求於明晚將小琉球海面及陸域污染清除告一段落，並持續投入人力做復員、復舊工作。

中油煉製事業部大林廠昨天在外海第2浮筒開始卸收Nisson Rhenia油輪之原油，凌晨2時18分接獲海上作業人員通報有油味，疑似20吋浮蛇管破裂漏油，立即停泵停止卸油。

事發後，大林廠立即停止泵油並進行通報外，出動5艘作業船、近百人力，利用攔油索、吸油棉，在海上及岸邊進行浮油清除工作。目前確認事發原因為油輪卸原油海面內串浮蛇管末端，因浪湧劇烈拉扯捲曲造成破裂。

大林廠工作船等持續前往小琉球、高屏溪出海口等海域巡查，亦往北及往南路上岸邊巡查，陸續在小琉球白沙漁港、小琉球花瓶岩至中澳沙灘、發現油漬，立即展開油漬清理工作，並成立緊急應變中心，以及於小琉球成立前進指揮所，積極處理油污。

至於洲際二期岸邊、林園海洋濕地公園沿岸，中油指經巡查後沒有發現油污，預計明天動員逾10艘船舶及逾200人力及相關油污回收機具、設施，投入油污回收工作。