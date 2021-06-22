受惠於5月底開始接連幾波梅雨鋒面帶來大量降雨，整體水情逐漸走出缺水陰霾，旱災中央應變中心22日召開會議，會中決定因台中德基水庫蓄水量仍偏少，因此台中地區，繼續實施民生減壓供水，工業節水7％，非工業及游泳池等節水10％。

經濟部長王美花指出，受惠於前兩波鋒面降雨，水情明顯改善，其中石門水庫蓄水率增加46％、寶山及寶二增加74％、永和山增加34％、鯉魚潭增加46％、德基由增加25％、曾文-烏山頭增加30％、南化水庫甚至滿庫，另外湖山、日月潭、寶山及寶二水庫可望於本周再一波梅雨鋒面降雨而滿庫。

水利署表示，由於台中地區水情燈號依舊維持減量供水橙燈，因此民生及工業仍實施低強度的節水措施。桃園、新竹、苗栗、連江地區，水情燈號轉為黃燈，產業相關的科學園區、工業區、及科技產業園區自主節水5％，民生維持夜間減壓供水。至於嘉義、台南、澎湖地區，水情燈號轉為水情提醒的綠燈，科學園區、工業區、及科技產業園區自主節水5％

值得注意的是，由於近期降雨已經讓水情明顯改善，王美花宣布旱災中央應變中心即日起解除編組任務，但接下來馬上要面對防汛，經濟部21日已經開設二級災害緊急應變小組持續值勤應變中，並調度佈置移動式抽水機1528台，隨時準備啟動抽水調度。

未來降雨狀況，氣象局預估，這幾天受到梅雨鋒面與西南氣流影響，特別是22至24日之間，各地降雨都相當明顯，對於中部南部水庫進帳會有幫助，預計到六月底西南風會增強，會有一波比較明顯的降雨。7月之後太平洋高壓增強，各地將轉為午後雷陣雨與颱風的降雨形態。

至於外界關心今年二期稻作的情況，水利署說，桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區及嘉南管理處灌區第1至4組已決定展開節水供灌，透過優先利用埤塘、河川及區排等地面水源，配合農委會節水管理措施，預估可有效節省水庫出水合計約7100萬噸；而苗栗中港溪、台中大安溪、大甲溪及嘉南第5與第6組灌區，將由農水署與水利署再視後續降雨狀況及水庫蓄水情形滾動檢討。