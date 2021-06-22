據央視報導，大陸商務部會同工業和信息化部、衛生健康委、藥監局，發布《關於公佈可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗產品清單的公告》，指出大陸四款疫苗可供對外出口。大陸商務部表示，將一如既往支持大陸疫苗生產企業與世衛組織COVAX計畫加強合作。

據了解，這四款疫苗包括：國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾生物股份公司、國藥中生武漢公司生產的疫苗，均已在大陸獲批附條件上市，其中國藥中生北京公司、北京科興中維公司的2款疫苗已列入世衛組織緊急使用清單。這些疫苗產品已在大陸大規模接種，並在全球上百個國家獲批使用。

大陸商務部有關負責人表示，可供對外出口的新冠疫苗產品清單也將根據藥監局審批上市情況適時動態調整。大陸商務部外貿司司長李興乾表示，大陸政府發布可供對外出口的疫苗產品清單，是彰顯大陸疫苗全球公共產品屬性、促進國際抗疫合作的有力舉措。為確保疫苗產品質量與安全，提高貿易效率，我們支持列入清單的大陸疫苗生產企業以自營方式組織出口，集中精力增加產品供應、穩定市場預期，讓各國、特別是發展中國家都能用得上、用得起疫苗。

大陸商務部稱，將一如既往支持大陸疫苗生產企業與世衛組織COVAX加強合作，支持對外開展疫苗聯合研發與合作生產，將會同相關部門為各國從大陸採購疫苗提供支持和協助。