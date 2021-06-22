40歲日本女星廣末涼子出道多年，以清新氣質、清純外表受到大眾喜愛，近日她登上時尚雜誌封面，難得解放好身材，纖細體態完全不像3個孩子的媽，相當火辣。

廣末涼子近日拍了登上日本版VOGUE的封面人物，她頂著俐落招牌短髮，穿著白色蕾絲小可愛，內裡微微露出黑Bra，炸出胸前一條線，罕見秀出有料身材，另一張，她則身穿背部大挖空的黑色長袖禮服，整片白皙美背一覽無遺，性感脊柱溝也十分吸睛。

廣末涼子難得小秀性感。（圖／翻攝自voguejapan IG）

廣末涼子性感美背全都露。（圖／翻攝自voguejapan IG）

另外，不管是臉蛋、脖子、美背，幾乎都看不到歲月在廣末涼子的身上留下痕跡，凍齡程度相當驚人，尤其一張娃娃臉幾乎和剛出道沒太大差異，舉手投足卻多了一分成熟女人的沈穩，讓國民女神更加有魅力。

廣末涼子14歲就拍廣告出道，第一部作品是電影《二十世紀的鄉愁》，憑著清新脫俗的外型，以及鄰家妹妹的形象，打敗近500名試鏡者拿下女主角，而她散發著獨特透明感，更獲得粉絲喜愛，並被封為「20世紀末最正美少女」。

廣末涼子在23歲時和男模兼設計師剛澤高宏奉子成婚，一度息影，2年後才復出，未料這段婚姻只維持5年就結束，後來於2010年和蠟燭藝術家井筒順奉子再婚，生了一對兒女。