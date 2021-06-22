勞動部今年推出的10萬元勞工紓困貸款已在19日凌晨0時截止，累積117.1萬人申請成功。勞動部統計資料顯示，截至22日下午6時止，累積核貸件數44.3萬件，撥款件數達14.9萬件。

勞動部今年再度推出勞工紓困貸款10萬元紓困措施，提供50萬個名額。最新統計資料顯示，目前累積撥款件數達14萬9381件；累積核貸件數44萬3427件，撥款件數為14萬9381件。

據了解，勞工紓困貸款規劃將再增加至少50萬個名額，有機會比照去年的100萬名額。勞動部15日推出「勞工紓困貸款」，適用條件為受疫情影響之本國籍、年滿20歲，且108年度或是109年度個人各類所得總額在50萬以下的勞工，或是申請日前12個月有參加勞保超過半年、或3個月勞保投保薪資2萬4000元以上；若未參加勞保者，可以提出像是工作收入、銀行存摺或不動產證明文件等資料作為工作事實證明。

貸款方案內容與去年相同，每人最高可貸新台幣10萬元，由信保基金提供10成信用保證，貸款期間為3年，利率1.845％，第一年利息由勞動部補貼，貸款的前6個月為寬限期，第7個月到第12個月起每月攤還本金，第2年起按月攤還本金與利息，換算下來勞工只需負擔後2年貸款利息總計約1554元。