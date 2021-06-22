台中市神岡區大明路1家工廠24歲汪姓員工，22日爬上高處清理木屑集塵設備時，疑吸入木屑呼吸困難，不慎從3.2公尺高跌落，頭部撞到消防水帶箱送醫不治。台中市勞檢處表示，該公司未設置安全上下設備及未有配戴安全帶等防墜措施，已違反職業安全衛生法，當場勒令停工，並將開罰3至30萬元罰鍰。

勞檢處指出，該工廠僱用汪姓勞工今日11時30分許從事該廠區木屑集塵設備清理作業後，於攀登梯移動至地面時，未設置安全上下設備及未有配戴安全帶等防墜措施，自離地高度約3.2公尺梯面處墜落至地面。

台中市消防局獲報後趕往現場，將汪男送往衛福部豐原醫院急救，仍宣告不治。院方說，汪男到院前即死亡，頭部有外傷。全案由豐原警分局豐洲所報請檢察官相驗，以釐清死因。

勞檢處表示，已將該工廠予以停工改善，如查有違反職業安全衛生法部份，將處3萬以上、30萬元以下罰鍰，及視違法情節移送司法機關參辦。