台南市曾文、烏山頭2水庫22日蓄水量2.4億餘噸；旱災中央災害應變中心今天宣布，嘉南灌區二期稻作部分地區確定能供灌，其餘仍要再研議。消息傳到糧商和農民耳中後，不少人直呼「意外」，認為去年此時曾文、烏山頭2水庫合計約2.4億噸，照理說二期稻作應全面供灌，但考量今年台灣面臨百年大旱危機，可認同政府的決策。

近期的梅雨鋒面，為曾文水庫帶來豐沛進帳，眼見嘉南地區二期稻作供灌期程遲遲未公布，許多農民朋友都關心。對此，旱災中央災害應變中心今宣布，第1至4組灌區可展開節水供灌，第5、6組灌區再視後續降雨及水庫蓄水情形，做滾動式檢討才能定案。

台南市後壁區芳榮米廠執行長黃麗琴指出，後壁的稻米專業區屬於第5組灌區，現在還無法確定能正常供灌，育苗場或農民得知後都不敢做一些前置作業，就怕最後政府宣布無法供灌，這期間所花的心血全部泡湯。

黃麗琴說，有鑑於去年桃竹苗二期作因水資源有限而突然被迫停灌，農民大多也認為政府保守評估供灌事宜是正確的。但她還是擔心，最後倘若第5組灌區沒辦法只能停灌，到時他們在地糧商必需到外地找契作農民，屆時得付出更多心力。

農田水利署嘉南管理處管理組長黃義銘表示，為了給農民20多天準備時間，第1至4組灌區預定7月12日供灌，計畫明天公布確切灌溉時程；至於第5、6組灌區，將隨時監控水情變化，並馬上反映給上級單位研議，預計這1、2周可公布結果。