親情勒索加上金錢糾葛，是難上加難的課題。一名23歲年輕女子，獨自在國外打工一年，父親向她借20萬元繳稅，表示2個月後公司會有款項進來就會歸還，年輕女把全部財產拿出來還向朋友借，湊出20萬元借給爸爸，最後竟發現爸爸不是拿去繳稅，而是拿了100萬元給新妻子的女兒，借款過了半年也沒還。

「父親向自己借錢沒有還」，年輕女在臉書社團《匿名2公社》發表近千字的長文抒發感慨。她表示年初借給父親20萬元後，遇到車子壞掉，因為疫情工作不穩定，簽證費用等需要用錢，苦撐2個月，盼望父親還錢起碼可以先把朋友的錢還了，豈料父親卻說要等到6月，於是原PO什麼辛苦的工作都做了，先把朋友的錢結清，

6月到了，原PO請父親至少先還一半，依舊無下文，更崩潰的是，弟弟告訴她，爸爸把所有錢都給新娶的老婆，對方女兒生小孩沒錢，就拿了100萬給她女兒。

原PO難過表示：「20萬不是給不起，如果今天真的是真的是不得已的情況下，我去賣血賣肉我也一定會把錢拿出來，而且沒有一句怨言」，但「從小，我的父親就是因為女人而和我的生母離婚，後來還是因為女人和我的養母離婚，現在還是因為女人跟子女借錢。」。

原PO表示父親不是第一次借錢了，每一次都沒有還，「我是年輕人，可是我也有需要用到錢的時候，每一次戶頭裡面有存款了，每一次都這樣被借走了。我真的很累，如果可以我想要人生重來一次。」。

眾多網友看完紛紛勸這名年輕女孩：「停損！」、「從現在開始為自己而活吧！」、「先前借的，以前沒還以後也不會還了。就以現在當成妳的停損點，再也不要借錢出去，自己的錢也要放在只有自己能掌控的戶頭裡。」、「這樣的愚孝我很不推崇，寧可拿來投父母親的醫療費保單，也不願意借錢給父母當應該，你還年輕，可以賺回來，傻事就不要再重複了，寧可放自己身上」。