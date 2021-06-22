立陶宛政府今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，消息一曝光讓台灣人好感動，甚至有網友在PTT翻出一張立陶宛正妹Camilla 9年前搭台北捷運爆紅照，搞笑問大家：「要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？」只是這位網友恐怕要心碎了，因為Camilla已經死會有穩定交往的男友。

來自立陶宛的正妹Camilla，9年前因為不小心在北捷上睡著，宛如金髮洋娃娃的睡相被路過民眾拍下上傳網路爆紅，美貌甚至還有幾分神似好萊塢女星史嘉莉喬韓森。當時年僅19歲的她，也大方接受媒體採訪，透露對台灣的喜愛之情，在台灣擔任模特兒的她，更時常在搭乘大眾交通工具時，被不知情的民眾誤認為明星。

由於立陶宛政府宣布將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，也讓Camilla昔日爆紅的北捷照再度被網友翻出，並PO在PTT上表示：「要怎麼向她表示對她國家的感謝之情呢？」吸引網友紛紛回應「正翻了」、「有IG否」、「太正了吧」、「部分都沒戴口罩，不是近期的圖啦」。

其實Camilla現在仍在台灣努力打拚中，去年8月還接受YouTuber「柴Sean你說」訪問，嬌羞自曝已有一個韓國男友，讓網友直呼心碎了。今年西洋情人節，她還在IG上傳與男友甜蜜合照放閃，祝福大家也能找到屬於自己真愛。