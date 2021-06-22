南韓總統文在寅和美國總統拜登5月會談時，南韓4大企業也同行會唔，其中三星電子在會上宣布，將斥資170億美元增設半導體廠房，但有外媒透露，三星迄今還未決定在哪設廠，原因是亞利桑那州、德州和紐約州皆拋出橄欖枝，導致三星頓時猶豫不決。

韓美高峰會上，拜登和文在寅2人會唔，南韓4大產業巨頭SK、LG、三星電子和現代汽車等企業高層也同行出訪，並於圓桌會議上宣布計畫投資約394億美元，其中三星電子計畫斥資170億美元於美國增設半導體廠房為最大筆投資金額。

然而距離宣布投資案已過1個月之久，三星170億美元的投資計畫至今尚未透露細節，《Business Korea》報導援引業內人士說法，增設廠房的決定可能要到今夏才能拍板，主要是因為德州、紐約州和亞利桑那州都希望讓三星前來設廠，致使三星至今仍舉棋不定。

由於三星已在德州奧斯汀設有一座廠房，因此該地最有可能成為最終廠房落腳的地方，然紐約州和亞利桑那州也雙雙提出非常具吸引力的激勵措施，讓三星廠房的選址更加搖擺不定。

另外，德州議會未能如期於5月26日最後期限，通過延長德州稅法第313章法案，也為此次三星選址設廠增添了一絲不確定性；德州經濟發展法案計畫將於2022年12月到期。