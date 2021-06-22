美國通膨率上升快速，雖然美國聯準會(Fed)不斷聲稱高通膨只是短暫現象，Fed主席鮑爾坦言，實現就業、通膨雙重目標進展比 Fed 預期還要快，全球最大的對沖基金橋水(Bridgewater) 共同投資長 Bob Prince指出，長期通縮壓力最終會抑制價格上漲，雖然短期內會出現通膨，但也是溫和的，不會重演美國1970年代的狀況，但顯然與創辦人達里歐(Ray Dalio)看法相左。

美國5月消費者物價指數(CPI) 年增率達5%，創2008年8月以來最大漲幅，核心CPI年增3.8%，創下1992年來新高；5月CPI月增0.6%、核心CPI月增0.7%，均高於市場預期。Bob Prince對於通膨看法，大多數基金經理人也這樣看待，本月接受美國銀行採訪的基金管理人，總共有超過7成認為通膨不會長久。

Bob Prince指出，私人部門信貸支出推升高通膨的狀況不太可能發生，當前金融環境，政府不得不推動財政刺激措施，但過去的低通膨狀況，可是在全球各市場發生。由於上周的利率點陣圖釋放2023 年可能升息2碼的消息，市場震盪再現，風險資產又出現重估值情況。

Bob Prince也透露，除了Fed持續寬鬆貨幣政策，但是巴西、俄羅斯等大宗貨物出口國已經開始升息。Bob Prince補充， 1970 年代沒有如今的寬鬆貨幣政策，信貸卻在成長，大宗商品價格大漲、油價強彈，與成長超過10%的高通膨形成惡性循環，這些狀況如今都沒有發生。

在上周的FOMC利率決策會議報告指出，從Fed密切關注通膨的核心指標個人消費支出物價指數 (PCE)，2021 年 PCE從預期的 2.4% 上調至 3.4%，核心PCE則是從2.2% 上調至 3%，2022 年 PCE 則是從 2% 上調至 2.1%。

達里歐與美國前財政部長Lawrence Summers周一在一場活動表態呼籲，Fed應該慎防通膨過熱，以免經濟復甦遭到打擊。達里歐贊同Fed上周針對緊縮貨幣政策的態度，因為資產價格上升已經持續一段時間，Lawrence Summers則是對於認為通膨將溫和上升的人士抱持懷疑，認為應該調整這個錯誤看法。