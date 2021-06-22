全國三級疫情警戒暫定至6月28日，但有媒體晚間以獨家報導，指稱行政院今召開會議，拍板防疫三級警戒將延續至7月12日，並指出有管制措施暫不鬆綁。對此，行政院發言人羅秉成表示，三級警戒是否要再延長或解除，及相關因應做法，內部確實有討論，但尚未確定是否要延長或解除，一切交由疫情指揮中心評估決定。藍委鄭麗文則PO出一張圖呼籲，「全民一起宅在家 繼續守護台灣」。

國民黨立委鄭麗文。（本報資料照片）

鄭麗文22日在臉書貼文表示，目前國內確診數雖有下降，但疫情仍然持續警戒，國人千萬不能掉以輕心，有寵物的各位請一起跟毛孩子宅在家，沒寵物的一起躺在床上裹著小毯毯，大家一起努力，盡量不要出門，不要跟寵物分開，也不要跟小毯毯分開，一起度過疫情。

鄭麗文臉書

對於三級警戒是否該延期，據《TVBS》報導，前陽明大學微生物免疫所教授張南驥認為，三級警戒再延長是必然的事，許多國家都已經先演給我們看過了，現在正在經歷第三波，甚至是第四波疫情，相對於台灣還處於第一波疫情中。

張南驥強調，因此最安全的作法是，三級警戒再延長兩周，期間觀察每日的確診數字，若降到個位數，可逐步解封。兩周的觀察期間內，疫苗的施打率須增強，因疫苗是控制疫情的唯一解方。