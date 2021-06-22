立陶宛政府今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，蔡英文總統表示，誠摯感謝席莫尼特總理及立陶宛政府，尤其立陶宛在維持疫情穩定之際，能夠對台灣及時伸出援手。前國民黨立委陳學聖十分感慨的表示，看到立陶宛也有餘力贈疫苗給台灣，除了感謝之外，難道政府沒有該省思的地方嗎？

根據路透社報導，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）今日在直播的政府會議上宣布，立陶宛將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，指出在回應台灣的請求下捐贈疫苗，預計9月底以前會配送。

陳學聖今在臉書上發文表示，「感慨萬千！如果這外電是真的，連立陶宛都可以捐我們2萬劑AZ疫苗……」，他回憶自己曾訪問過立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞，即所謂波羅的海「三小國」，這三個國家人口不多，文化底蘊強，經濟實力中堅，生活費不高，是宜居不錯的地方，假日時芬蘭人民常渡海灣來這裡消費，因為便宜。

陳學聖指出，沒想到過往常被我們喚成「小國家」的立陶宛，竟然有能力、有餘力捐我們疫苗，這和美、日大國捐我們疫苗完全不同，美、日是有超強實力的。而立陶宛為何能捐得出疫苗？我們除了感謝，難道政府沒有該省思的地方嗎？

網友也留言回應，「正常的話，台灣應該可以捐疫苗給其他國家，但這次施政完全走鐘，不是執政者能卸責甩鍋的」、「不是乞丐也是世界奇蹟了！超前部署到這樣？」、「為什麼我們不自己想辦法買？」