不甘在21日舉行的菱光董事會中被消音，東元法人代表向主管機關抗議，直指菱光科技（8249）董事長黃育仁濫用職權掌控視訊會議系統操作權限，意圖限制董事參與討論或表示意見，黃育仁也不甘示弱，隨即在晚間以「實屬無端指摘」六字訣提出反擊。

菱光科技陷入被收購風暴，啟動收購股權戰的東元會長黃茂雄再出招，由東元電機等法人代表3名董事及1名監察人向金管會、證期局、證交所及投保中心檢舉黃育仁涉及濫用利益迴避、不法利用視訊科技操弄視訊董事會，擅將董事自線上會議中剔除、並限制董監事行使職權，籲請主管機關嚴查，並強調此舉已違反《公司法》、《證券交易法》等相關規定。

東元並指證東元及東安法人代表董事21日均依通知出席菱光科技下午召開的線上視訊董事會，未料待出席人數達法定開會人數後，黃育仁突然以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元及東安法人代表董事下線，並直接對董事消音，阻止參與股東會改期決議案。待股東會改期的議案通過後，東安法人代表董事上線要求提臨時動議時，又再度遭強制下線，同時宣布散會。

對於東元指證歷歷，菱光在晚間也做出四點說明。

菱光強調，6月21日下午2時召集臨時董事會，擬討論110年度股東常會延期召開日、地點及相關事宜，惟因疫情關係，故改在公司會議室以視訊方式召開，然在董事會開會期間，菱 光均隨時與各董事、監察人分別確認訊號良好後，方進入董事會議案之討論。

另依據公開發行公司董事會議事辦法明文規定，按「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」，經查110年度股東常會開會議程中有「肆、承認事項三、投資東元電機股份有限公司案」，由於該承認事項顯與法人董事東元公司及法人董事東安投資公司（東元公司具控制性持股）間有利害關係，亦有危害公司利益之虞，據此，主席方才會依法要求上述法人董事代表先行迴避討論及表決，惟在董事會討論表決該議案後，主席旋即通知董事余信達及連昭志連線，並參加董事會，另依照該次董事會議程表流程，主席於討論事項完畢後，經詢問出席人員無臨時動議後，即依法宣布散會。

至於東元公司直指主席涉及濫用利益迴避、疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論、決議，恐已違反《公司法》、《證券交易法》之相關規定，並嚴重違背公司治理之精神云云，菱光也以「實屬無端指摘」做出表態。