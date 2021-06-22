美國空軍官方網站最近發表一篇介紹阿諾德工程開發中心(Arnold Engineering Development Center)的風洞實驗室，在配圖中出現一種從未看過外型的無垂尾、三角翼風洞模型，此外型的飛機從未見過，說不定是美國空軍正在開發的先進戰機。

警報5(Alert5)報導，這架風洞模型是原機體的1/18，然而美國空軍的說明很有限，圖片說明僅有「該研究旨在瞭解噴射效應擾流板，與固體擾流板在飛機偏航和滾轉控制，以及穩定性方面的有效性。」並沒有說明它是屬於什麼研發計畫。

2016年，諾格公司在超級杯的形象廣告，出現銳利外型的戰機概念圖。(圖/Northrop Grumman)

雖然沒有更多的消息，我們也只能聯想，它應該與美國空軍正在推動的新型飛機研發計畫有關。前幾年，美軍發布的研發計畫中，也出現過無尾三角翼超音速飛機，比如在2016年，諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)的超級杯廣告中，就出現外型相當銳利的6代機戰機概念圖，而早前美國空軍公佈下一代戰鬥機NGAD意見書當中，也有類似風格的飛機。

它也可能是研發中的高超音速偵察機的外型，2013年年，洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)承認正在研發「黑鳥之子」SR-72，在當年的報導，它應該有6馬赫的極速，必然採用更低的阻力外型，因此細長機體與三角翼幾乎是必然的。

根據美國空軍的介紹，阿諾德工程開發中心總部位於美國田納西州阿諾德空軍基地內，該中心的空氣動力分部擁有9個風洞，可以完成從亞音速到高超聲速範圍內，從小尺寸比例模型到全尺寸模型的空氣動力試驗。

其中的這個4英尺跨音速風洞於1968年投入使用，最初主要用於開發可以和高速噴氣式飛機安全分離、投放打擊預定目標的新型武器。1999年秋季，該風洞進行的測試工作滿足了F-22隱身戰鬥機後期試飛要求。到了2000年，被用於為即將到來的無人作戰飛機測試做準備。