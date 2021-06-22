今年是中共建黨百年，在這個百年節點上，中共未來主要面對的風險與挑戰有哪些？中共中央黨校副校長謝春濤表示，對外有美國等西方國家在經濟、政治和外交上的打壓外，對內也有脫貧以及實現高水平科技自立自強等目標。

中華全國新聞工作者協會今天在北京舉行新聞茶座，邀請謝春濤以「共產黨的百年歷程和特點」為主題與境內外媒體記者交流。

本報記者在會上提問，中共建黨百年之際，能否舉例說明未來主要面對的風險與挑戰。

謝春濤表示，無論是過去、今天還是以後，共產黨面臨的挑戰都很多，中共要實現中華民族偉大復興的中國夢，不是敲鑼打鼓輕輕鬆鬆就能實現。

他說，中國這幾年正在面對美國等西方國家在經濟、政治和外交上的打壓，尤其是在新疆、香港、台灣問題，應對這樣挑戰肯定不容易，未來也一定還會有新挑戰，「但中國共產黨有能力成功應對」。

至於中國國內的挑戰，他坦言「問題也很多」，比如對於消除絕對貧困，並避免再「返貧」，此外還有鄉村振興等難題。

另外，他又指，經濟面上，中國還要實現高水平科技自立自強，「美國人打壓中興與華為，對企業肯定是造成巨大壓力」。

他表示，他於2013年出過《中國共產黨如何應對挑戰》書籍，內容提到八個挑戰，包括如何實現經濟快速穩固發展、如何增強中國軟實力、如何改進中國環境等，「今天回頭看八個挑戰依然存在」，共產黨取得很多成就，也依然還有很多困境，但中共面臨挑戰是能夠戰勝的。