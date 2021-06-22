基隆市有一市民5月底確診入住醫院治療，憂心愛犬樂樂獨自在家無人照顧，向市府提出代養需求，動物保護防疫所派出1名獸醫師、1名動保員著全套隔離衣、防護面罩，前往住所將樂樂接至寵物銀行代養。

今天下午確診市民康復解除隔離，立刻與家人一同前往寵物銀行領回愛犬，見到分離許久的樂樂，十分開心，並不斷向收容所動保員表達謝意。

動物保護防疫所長陳瑞濱表示，市民若確診被隔離，寵物又無親友可以照顧時，可以向寵物銀行動物收容所提出申請，已規劃獨立收容區域提供代養服務，動保員接到寵物會先進行清洗消毒，再送至專屬隔離區域飼養，每日由獸醫師檢查體溫及寵物身體狀況，截至目前共協助安置2隻狗、1隻貓。

陳瑞濱指出，動物保護防疫所接獲通報後，會派員前往住所將寵物帶到七堵區寵物銀行，代養期間僅收取飼料及場所管理費用，每日200元，若寵物尚未依法登記、完成年度狂犬病疫苗施打及尚未依法絕育，入所後也會一併完成

產發處長黃健峰說，現代人養寵物不只是寵物，更是家人般的陪伴，動保所提供的是安心照護場所，會回報飼主代養寵物的狀況，讓確診者可以安心配合醫療。