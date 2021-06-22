本土新冠肺炎昨(21)日確診數降到兩位數，是全國防疫三級警戒以來，首次跌破百例以下，各界十分關注6月28日是否解封，衛福部長陳時中表示，明天會向各界報告結果。不過，宅神朱學恒認為，從數據上來看，6月28日應該沒有辦法解封，因為我國的3級警戒規範十分嚴格，但是真正施行起來似乎就有困難。

朱學恒22日在臉書上表示，不要聽什麼綠營側翼或是醫師在那邊吹什麼樂觀，「照這個數據來看6月28日就是不可能解封啦！為什麼我國的3級規範寫得那麼嚴格，感覺是在辦公桌上幻想出來的，真正要實行的時候就不靠譜了」。

朱學恒指出，他在網路上查到今年美國密西根州的封城規範，「餐廳只能在人們乖乖坐在桌上的時候才能內用（意思說吧檯不行），餐廳也必須關閉交誼區，不准人們彼此接近並保持社交距離。同樣的，餐廳容留量也只能最多有一半，上限是一百人，室內區域也有夜間11點的宵禁」，簡單一看就知道，台灣比密西根州怎麼嚴格那麼多，我們是餐廳一律不准內用，這是怎麼搞的？

此外，22日晚間傳出行政院今召開會議，拍板防疫三級警戒將延續至7月12日，所有管制措施暫不鬆綁，表演場館、電影院、美術館、博物館等，維持「關閉」的管制等級。但行政院發言人羅秉成表示，三級警戒是否要再延長或解除，以及相關因應做法，內部確實有討論，但尚未確定是否要延長或解除，一切交由疫情指揮中心評估決定。