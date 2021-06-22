理專A錢案又驚爆一樁！中國信託商業銀行南中壢分行行員因投資期貨指數頻頻虧損，涉嫌從2017年起至2019年間向28名客戶詐得近2億元，用於玩期貨、下注運彩，落網時贓款只剩40萬元。金管會銀行局官員指出，該案為舊案，6月22日檢調已依詐欺、違反洗錢防制法等罪起訴，現已請中信銀行提出陳述意見，後續將依照調查的結果進行相關的行政處分。

近年理專A錢案層出不窮，2020年全年就有5家銀行因為理專A錢案被裁罰，裁罰金額高達7200萬元，而理專挪用的金額共有3.36億元，雙雙創下歷史新高紀錄，2021年理專挪用金額動輒破億元，罰金與挪用金額都恐再創新高。

據檢警調查，41歲的管男因自行投資期貨指數頻頻虧損，涉嫌鋌而走險從2017年起至2019年間向客戶誆稱銀行有好的投資方案或保險及黃金理財方案，可獲利年利率5％至6％，但須透過他人帳戶投資，詐取28名客戶匯款至管男指定的帳戶，全案因為其中一位被害人發現帳戶有異，前往銀行理論而東窗事發，經銀行調查後報案。

中國信託表示，本案為該名理專私下與客戶疑有不當資金往來，並涉及私人投資糾紛，該行主動發現後立即通報主管機關，並主動向警方報案。

中國信託進一步表示，對該名理專不當行為，該行深表歉意，為保障客戶權益，已主動聯繫可能受影響的客戶，並與檢警單位密切合作並全力協助偵辦，該行一向重視客戶權益保障，將以負責任的態度檢視相關作業流程，並強化各項監控及控管機制。