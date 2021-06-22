為便利民眾居家自行檢測，迅速找出疑似新冠肺炎(COVID-19)陽性個案，食藥署公布核准5款家用快篩試劑，提供有需求的民眾就近至藥局、醫療器材販售業者，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等商家選購，並於居家自行進行快篩檢測。

響應防疫政策，包括統一、全家、萊爾富及OK等四大超商及藥妝店都宣布開賣COVID-19快篩試劑，販售資訊整理如下：

●7-11

23日下午14：30後，陸續於桃園以北有藥商許可之門市上架販售，引進「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入包裝販售價格350元，預計7月1日起，民眾可在全台7-11有藥商許可之門市購買到家用快篩試劑。

超商販售家用快篩試劑。（圖／統一超商提供）

●全家

預計26日起陸續推出2款家用快篩試劑，於全台近3800家有藥商許可之店舖販售。第一款為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入，售價1800元，民眾可至店舖購買；另款為「泰博威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」，一盒20入，售價5880元，適合公司行號採購，民眾須到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取，以上2款皆限量販售，售完為止。

●萊爾富

23日下午15:00起，將於萊爾富「北市迪化店」、「北縣五工店」首次開賣，引進國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，1盒5入，售價1700元，每店限量100盒，不拆售，限量售完為止。

●OKmart

預計於24日起，以會員預購方式販售瑞士進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」，消費者可透過會員系統於全台門市預購。會員也可透過OK Line群組進行預購，以降低於門市接觸時間、低接觸到店快取，預計於7月9日開始領取。

●康是美

為藥妝店首波販售居家快篩試劑，主要引進「福爾威創」、「羅氏」兩款快篩試劑，預計於24日起「福爾威創」在北北基桃地區的康是美開賣，26日起「羅氏」全台康是美陸續開始販售，皆為5入一盒販售。

居家檢測如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時，請勿搭乘大眾運輸工具。