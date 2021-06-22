隨著美國聯準會(Fed)利率點陣圖暗示將在2023年底前升息2碼，導致市場對於寬鬆貨幣政策可能有所調整，近期美債殖利率出現大幅回落，10年期美債殖利率一度跌破1.4%，如今又逼近1.5%關卡，波動擴大下，美元指數回到92美元關卡之上，比特幣跌破3萬美元關卡，幾乎吐回今年漲幅，美股3大指數期貨盤前走升。市場靜待Fed主席鮑爾聽證會，美股周二(22日)下跌4.21點、以33872.56點開出，隨後跌勢擴大，迷因股之王Gamestop開盤一度大漲8%。

截至台灣時間22日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌70.14點或0.21%、暫報33806.83點；標普500指數下跌2.52點或0.060%、暫報4222.27點；那斯達克指數上漲24.40點或0.17%、暫報14165.88點；費城半導體指數下跌4.16點或0.13%、暫報3167.82點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲0.60%、暫報624.54美元；台積電ADR股價下跌0.82%、暫報113.20美元；聯電ADR股價下跌1.67%、暫報9.10美元。

北京當局近日切斷在四川民間對加密貨幣挖礦行動，算力大減之下，比特幣價格持續下挫，周一價格更失守3.3萬美元關卡，周二美股開盤前更是殺破3萬美元關卡，幾乎吐回今年所有漲勢，以太幣、狗狗幣等主流加密貨幣持續重挫。

Gamestop今年迎來迷因股之亂，股價大起大落之下，新董事會多名成員來自亞馬遜團隊，亞馬遜雲端服務前高層Matt Francis更擔任技術總監，並在日前完成新一輪售股計畫，22日開盤股價大漲8%。