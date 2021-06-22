2021年「全球智慧車輛供應鏈」線上採購大會預計7月8日登場，目前已有全球30國117家買主提出採購需求，截至7月2日報名截止持續增加中。包括中國大陸指標性車企提出攝像頭、抬頭顯示器等採購需求，美國前十大的汽車零配件廠則將藉本次活動認識傳動軸供應商。

外貿協會強調，電動車浪潮下，臺灣ICT產業底蘊深厚，挾帶精密加工技術以及特斯拉等電動車實戰經驗，朝向汽車電動化及智慧化的趨勢全速前進。此次經濟部國際貿易局再次貿協辦理全球採購大會（Sourcing Taiwan），特別以「智慧車輛」為題聚焦三大議題，包括「電動車供應鏈及系統解決方案」、「車聯網及自動駕駛」、「移動服務平臺」，廣邀全球汽車、科技及新創業者，共同參與。

目前除了中國大陸指標性車企、美國前十大的汽車零配件廠均將參與採購，馬來西亞大型汽配製造商將採購車用扣件、日本AM市場最大批發商將尋找供應商合作開發天線及藍牙模組；波蘭知名電動車系統解決方案商則在尋找自駕系統合作夥伴；巴西大型消費電子產品廠商急需130萬片車用面板；澳洲知名物聯網設備製造商則提出零組件的採購需求。

貿協今年主打電動車主題業務，5月間即辦理「臺灣電巴產品線上發表會暨洽談會」，吸引16國42家買主與國內成運、創奕、飛宏、奇美、研華等九家業者視訊合作洽談，平均每家廠商有14場洽談機會，成果亮眼。10月也將辦理首屆「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」此外，如果疫情和緩，貿協也將視情況重返歐、美汽車與電動車專業展會。