蒼井空2018年與DJ NON結婚，隔年產下雙胞胎兒子，淡出演藝圈但仍活躍YouTube頻道上。（溫博鈞攝）

日本藝人蒼井空22日在她的YouTube頻道公開新影片，坦承自出道以來一直謊報年齡，但非出自她自己的意願。20年來一直謊報年齡的她說：「其實我不是1983年生，是1981年生，現在是40歲。真的非常抱歉。」

她在鏡頭前說明：「我其實比一直以來所稱的年齡大兩歲，這是在AV界出道時經紀公司要我這麼做的。」她表示，而她是在自己第一次被刊登在雜誌上時發現這件事，「我站在超商翻看第一次上雜誌中的自己，結果上面寫的出生年比真正年份晚了兩年，當時20歲的我很驚訝，心想『原來我變18歲了』。」她表示，在當地成人片業界中，「每一個女優都被要求這麼做。」

然而真相還不止這些，她難掩竊笑說：「我公開的生日也是假的，當是公司問我『你希望生日是幾月幾號？』我才知道連生日都可以作假。」春天出生的她其實生日是4月26日，至今宣稱的假生日11月11日其實是他初戀男友的生日。

謊報年齡話題還意外扯出同齡的星野源、安達佑實等藝人，她說：「有好多藝人是4月26日生的，我就以加入他們陣容的心情公開真實生日！」

蒼井空2018年與DJ NON結婚，隔年產下雙胞胎兒子，雖淡出演藝圈但仍活躍在YouTube頻道上，她發揮綜藝魂本色，拍攝各種逗趣影片。她更在畫面中亮出自己的駕照，也公開自己的本名「純子」，「之前就準備在到了40歲的時候告訴大家，今後也希望大家給『純子』我更多指教。」