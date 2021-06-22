雖然疫情稍降但國人仍無鬆懈本錢，考量第一線警察同仁的勤務裝備多無法水洗亦不耐反覆噴灑酒精，身為內湖女婿的鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰，攜手內湖在地議員游淑慧一起號召台灣昕諾飛(股)公司（飛利浦照明）及民間企業與好友們，共同捐贈能快速有效殺死細菌病毒的UV-C消毒設備，供內湖分局及轄下10個外勤派出所及分隊，希望替守護內湖治安的波麗士大人們提升防疫安全，今（21）日由內湖分局王寶章分局長代表受贈並頒發感界狀。

鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰，攜手內湖在地議員游淑慧一起號召台灣昕諾飛(股)公司（飛利浦照明）及民間企業與好友們，共同捐贈內湖分局能快速有效殺死細菌病毒的UV-C消毒設備。(戴志揚翻攝)

發起本次活動的林鈺峰董事長表示：「疫情期間，看著警察同仁們不懼染疫風險在前線維護治安執行勤務，內心其實很捨不得，於是立即致電游淑慧議員並廣邀身邊的好朋友們及企業主一起共襄盛舉，捐贈11台飛利浦UV-C消毒車，希望能守護前線警察同仁的健康安全並幫他們打造更安心的工作環境。」王寶章分局長對此次慷慨解囊的鑫圓方實業有限公司、臺灣昕諾飛(股)公司（飛利浦照明）、神工國際車內皮飾工藝、廣香光復(股)公司、佳世興實業(股)公司、健暉建設有限公司、王孝萱女士、王江秋英女士、許展瑋先生、施瑋先生、吳亞蓉女士表達深刻感謝。

鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰，攜手內湖在地議員游淑慧一起號召台灣昕諾飛(股)公司（飛利浦照明）及民間企業與好友們，共同捐贈內湖分局能快速有效殺死細菌病毒的UV-C消毒設備。(戴志揚翻攝)

游淑慧議員表示：「這波台灣疫情來勢洶洶，每個人都處於惶恐不安的心情中， 但不管疫情多麼嚴峻， 員警同仁都要嚴守崗位， 尤其最近台北市開始大規模施打疫苗， 員警同仁也都到各施打點去支援，他們也是疫情第一線的戰士。

非常謝謝我們所有民間企業好朋友，即便也深受疫情衝擊，仍然心繫防疫， 看到我們員警同仁的付出。

這一個月在林董事長夫婦和好朋友們的努力下，已陸續捐贈超過50台，總價值高達百萬元的防疫設備給醫療院所和派出所。

這些默默付出的善行， 雖然 外界和媒體可能不知道，然而都是社會最溫暖的力量。」

台灣昕諾飛(飛利浦照明)業務總監龔柏丞指出：「飛利浦UV-C消毒燈管能有效破壞微生物的DNA及RNA能讓微生物無法繼續孳生並有效抑制病毒，而且飛利浦燈管含微量汞能抑制殺菌時臭氧的外溢並兼具環保。」