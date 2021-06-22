泰國境內爆發最初在印度發現的Delta變異病毒疫情，泰國醫學委員會已同意，縮短阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗）的兩劑接種間隔期間，從原本10至12週減至8週。

路透社報導，泰國公衛部常務秘書奇亞提蓬（Kiatiphum Wongrajit）表示，境內已爆發更具傳染力Delta變異病毒株疫情的多個地區，可能得「調整第2劑接種時程」。

奇亞提蓬宣布調整注射AZ疫苗的時程前，泰國上週才決定捨棄延長AZ疫苗施打間隔方案，也就是兩劑施打間隔增至16週，以便讓更多人能接種疫苗。

泰國首都曼谷上個月通報首例Delta變異病毒病例，至今已蔓延至20個省，確診數超過660例。

泰國推動的疫苗接種，混合使用中國科興與英國阿斯特捷利康產品，由於疫苗供應短缺，自6月展開大規模施打一週後，面臨注射時間一延再延難題，泰國總人口超過6600萬，當中約220萬人已完整接種。

泰國公共衛生部醫療服務署長宋薩（Somsak Akksilp）說，泰國最新爆發疫情的熱區曼谷，平均每天新增確診約1000個病例，市內各家公立醫院，目前供重症患者使用的床位僅剩20個。

泰國今天通報新增4059個確診病例，累計確診22萬5365例及死亡病例1693例，其中4月以來的確診與死亡病例占比，分別超過85%及95%。